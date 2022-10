Presidente do COMPAC fala sobre tombamento do conjunto paisagístico Serra do Pau d’ Alho

Foi realizada na última semana na Câmara Municipal uma audiência pública para discutir o Tombamento do Conjunto Paisagístico Serra do Pau D`alho em Andradas. Nossa equipe de reportagem conversou com o presidente do COMPAC – Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural Bruno Pereira, que explicou como é feito é realizado esse processo.