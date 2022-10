Roubo em propriedade rural foi registrado no bairro Tira Fogo neste domingo

Neste domingo (9) um roubo foi registrado no bairro Tira Fogo, zona rural de Andradas. As vítimas relataram que por volta das 18h30 dois homens armados arrombaram a porta da sala e renderam a vítima. Roubaram a quantia de R$30,00, um celular, um galão de defensivo agrícola, dois veículos: uma Toyota / Bandeirantes, cor cinza, placa GRK 1G09 e uma Fiat Strada, cor cinza, placa ERQ 9024.

De acordo com informações apuradas pela equipe de jornalismo da ANTV junto a Polícia Militar, os bandidos estiveram ainda em outra residência e abordaram os moradores juntamente com a primeira vítima, que foram reunidas na sala e colocadas debaixo de um cobertor, onde permaneceram por mais de uma hora. Outros autores chegaram posteriormente e participaram do crime. Deste local foram levados um aparelho de som, um notebook, uma televisão, um capacete de moto, dois celulares e um veículo Monza, cor vermelha, placa BIH 2904 e moto Honda Placa BQX – 9D43, cor vermelha. Também arrombaram a tulha e subtraíram 70 sacas de café em coco.