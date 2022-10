A magia do circo levada para praça no dia das crianças

Comemorações do dia das crianças em Andradas. Os pequenos se divertiram com atividades educativas que lembraram a magia do circo, uma iniciativa da artista Rita Venturelli que já esteve nos picadeiros e trouxe para Andradas o projeto Casa da Vó Nézia