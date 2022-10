Voluntários organizam festa do dia das crianças no estádio municipal Sete de Setembro

No dia das crianças teve festa e muita diversão no estádio Sete de Setembro. Um grupo de voluntários liderado pelo andradense André Luís Ferreira organizou um evento que contou com a distribuição de lanches e presentes para os pequenos