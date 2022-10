Atletas da equipe judô vai representar Andradas no Campeonato Panamericano

Os atletas do projeto “Judô Para Todos” vão representar Andradas no campeonato Panamericano nesta semana em Ribeirão das Neves. Para esta viagem a equipe recebeu ajuda de custo da prefeitura e de parceiros que acreditam na proposta do esporte