Instrutor de zumba com síndrome de Down mostra que não existe dificuldade para quem faz o que gosta

Professor de zumba de Espírito Santo do Pinhal vem fazendo sucesso na região por sua habilidade para a dança. A síndrome de Down é apenas um detalhe na vida do Marcelo Felipe Martins.