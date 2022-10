Missa marca a inauguração da nova capela construída no Caminho da Fé

Missa marca a inauguração da nova capela construída no Caminho da Fé

O trecho entre Andradas e Águas da Prata do Caminho da Fé ganhou uma nova capela. Os idealizadores da igrejinha fizeram a construção no terreno doado pela moradora da zona rural, uma missa marcou a inauguração do espaço