Começa na próxima sexta feira a primeira taça cidade Andradas de futsal Leonildo Sulato

Vai ter início na próxima sexta -feira, dia 21 de outubro no Poliesportivo Risoleta Neves a Primeira Taça Cidade Andradas de Futsal. O evento faz homenagem para o senhor Leonildo Sulato, um dos incentivadores do esporte no município. Nossa equipe de reportagem esteve com ele, que relatou sobre a satisfação de ver seu nome fazendo parte da competição.