Clínica Martimiano comemora o dia do dentista em família

Hoje é dia de um profissional que é indispensável na nossa vida e responsável por cuidar da nossa saúde bucal. O Dia do Dentista é comemorado no dia 25 de outubro porque em 1884, foi assinado o decreto 9.311, que criou os primeiros cursos de graduação de odontologia no Brasil, no Rio de Janeiro e na Bahia. Hoje vamos conhecer um pouco mais de alguns profissionais que seguem o exemplo do pai e trabalham em família.