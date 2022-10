Tv Atende – Lecir Magalhães convive com a paralisia causada pela poliomielite

Só quem vive com sequelas da poliomielite pode falar dos riscos e privações que a doença pode causar na vida de quem não se vacina. Na seção TV Atende hoje a entrevista é com uma bancária de Minas Gerais que convive com a paralisia causada pela pólio desde os primeiros anos de vida e alerta sobre a necessidade de os pais protegerem seus filhos contra a doença.