Andradas é contemplada com a primeira floresta de bolso

Preservação do meio ambiente. Andradas foi contemplada na última semana com a primeira Floresta de Bolso. A iniciativa é uma parceria entre a Associação Poços Sustentável, Indústria Alcoa, Prefeitura de Andradas e Jardim Botânico de Poços de Caldas. Os alunos da Escola Professor Edmundo Vieira participaram do plantio das mudas.