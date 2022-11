Ídolo do futebol brasileiro passou por Andradas neste final de semana

Neste Sábado um ídolo do futebol brasileiro, principalmente entre os palmeirenses, passou por Andradas. Evair tirou fotos com os torcedores e conversou com a equipe de jornalismo da ANTV.