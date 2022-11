Presidente do PT em Andradas fala sobre as perspectivas do partido com a eleição de Lula

As eleições presidenciais de 2022 terminaram no dia 30 de outubro com a vitória de Luiz Inácio Lula de Silva (PT) que recebeu 50,90% dos votos válidos. Ele disputava a presidência com o atual presidente Jair Bolsonaro (PL). Em Andradas os representantes do Partido dos Trabalhadores estão otimistas com relação ao novo governo.