Minas Gerais consolida safra de 2022 de café com mais de 22 milhões de sacas

Minas Gerais enfrentou o clima e obteve mais de 22 milhões de sacas de café neste ano. Principal produtor do país, o estado recebe de 16 a 18 de novembro a décima edição da Semana Internacional do Café no Expominas