Cerimônia de Premiação do Segundo Concurso de Qualidade de Café é realizada em Ibitiura de Minas

Foi realizada na última semana a cerimônia de premiação do 2º Concurso de Qualidade de Café de Ibitiura de Minas. A iniciativa é da Prefeitura em parceria com a Emater, APPRAF e do Instituto Federal Campus Machado. Os cinco melhores receberam prêmios.