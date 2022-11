Prefeita de Andradas está em Portugal para tratar do Projeto InovaJuntos

A prefeita de Andradas Margot Pioli e a secretária de Planejamento Urbano e Meio Ambiente Tarsila Brando estão em Portugal para agenda relacionada ao Projeto InovaJuntos – Cooperação Triangular Urbana, desenvolvido pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) em parceria com o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, contando com o cofinanciamento da União Europeia. Andradas foi uma das 20 cidades brasileiras escolhidas para fazer parte dessa iniciativa.

As representantes da administração municipal estiveram com o prefeito da cidade do Porto Rui Moreira para apresentação do livro idealizado por Tânia Ziulkoski, fundadora do Movimento das Mulheres Municipalistas e também na Câmara Municipal, onde receberam o livro de fotografias do Porto de Alfredo Cunha, ao lado da vereadora Catarina Araújo.

O Projeto “Inova Juntos – Cooperação Urbana Triangular para Inovação e Sustentabilidade” propõe fortalecer o desenvolvimento urbano integrado através de parcerias entre cidades brasileiras, portuguesas e latino-americanas, bem como da inovação público-privada segundo quatro eixos temáticos: desenvolvimento económico, desenvolvimento regional e consórcios, cidades verdes e mudanças climáticas, espaços inclusivos de inovação cultural e social.

𝐹𝑜𝑡𝑜𝑠: 𝑃𝑎́𝑔𝑖𝑛𝑎 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑜𝑡 𝑃𝑖𝑜𝑙𝑖 – 𝐹𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘