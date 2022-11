Estudantes se preparam para fazer a segunda prova do Enem neste domingo

O próximo domingo 20 de novembro será um mais um dia importante para os estudantes de todo o Brasil, acontecerá a segunda prova do Enem ( Exame nacional do ensino médio). Depois da tão temida redação é hora de resolver as questões de matemática e ciências da natureza.