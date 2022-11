Atletas do handebol sub 15 falam sobre o desempenho que tiveram no Jojuninho 2022

Os atletas do handebol Pró Vida de Andradas se destacaram em mais uma competição, foi o Jojuninho 2022, uma das mais importantes do sul e sudoeste de Minas. A equipe masculina sub 15 sagrou- se campeã e a feminina ficou com a segunda colocação. Os jogos aconteceram entre os dias 18 e 19 de novembro em Muzambinho