Lojas especializadas oferecem enfeites de natal e da copa do mundo ao mesmo tempo

Um final de ano diferente para muitas pessoas. A copa do mundo e o natal acabaram se encontrando e deixando o comercio movimentado. isso aconteceu devido A Copa do Mundo no Qatar ser a primeira realizada no fim do ano, por causa das condições climáticas do país do Oriente Médio. A situação inusitada acabou juntando duas épocas importantes para o comércio A copa e o final do ano.