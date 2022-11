Proprietária de uma farmácia em Espirito Santo do Pinhal é morta a facadas

Um crime que trouxe grande repercussão em toda região devido a sua violência, a proprietária de uma farmácia em Espírito Santo do Pinhal foi morta a facadas, o suspeito foi localizado em Jaguariúna. O sargento da polícia militar de Espirito Santo do Pinhal Tonietti conversou com a equipe de jornalismo da ANTV e falou sobre esse crime.