Colégio Junqueira realiza mais uma edição do JIJU – Jogos Internos Junqueira

A inserção do esporte no processo de aprendizagem dos alunos sempre foi uma prioridade para o Colégio Junqueira, que há vários anos realiza o JIJU – Jogos Internos Junqueira. Em 2022 as modalidades escolhidas foram: handebol, futsal e queimada.