Espírito de solidariedade. A direção do Lar da Criança Andradense está realizando a Campanha de Natal. A ideia é que a comunidade apadrinhe um aluno com um presente nessa época tão importante do ano. Os interessados em ajudar podem levar as doações até o dia 13 de dezembro na entidade.

Essa matéria teve a participação dos alunos do projeto Minha Escola na TV, desenvolvido pela TV Andradas com o apoio do Instituto Alcoa