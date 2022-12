Irmã Rosa da Congregação Oblatas da Assunção completa 91 anos

Em 2019, o número de idosos no Brasil chegou a 32,9 milhões. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a tendência de envelhecimento da população vem se mantendo e o número de pessoas com mais de 60 anos no país já é superior ao de crianças com até 9 anos de idade. Prova dessa realidade é a Irmã Rosa Maria. Aos 91 anos esbanja saúde e alegria. A produção dessa matéria teve a participação dos alunos do projeto Minha Escola na Tv