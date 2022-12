Dicas sobre como decorar a casa para o Natal

Em 2022 vivenciamos um momento atípico, a Copa do Mundo que está sendo realizada no Catar acontece junto com a preparação para as festividades do natal. Você sabia que aquela tradicional árvore pode ser alusiva ao maior evento esportivo do mundo? Nossa equipe de reportagem esteve com a decoradora Ana Teixeira Giordani que deu algumas dicas de como decorar a casa para esse período especial. Confira.