AAFA faz análise positiva do projeto que permite a doação de frutas e hortaliças para entidades

A Associação dos Agricultores Familiares de Andradas faz um trabalho bem interessante de doação de hortaliças, frutas e legumes para as entidades. Devido a importância desse projeto foi realizada uma homenagem a todos os envolvidos. A produção dessa matéria teve a participação dos alunos do projeto “Minha Escola na TV”, desenvolvido pela ANTV com o apoio da Alcoa.