Supermercado Serra Azul promove festa de Natal com a chegada do Papai Noel

O supermercado Serra Azul proporcionou uma noite especial para as famílias Andradenses na última semana. O estacionamento do supermercado Serra Azul 3 recebeu um público especial para acompanhar a chegada do Bom Velhinho.