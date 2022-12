Secretaria estadual de saúde alerta para a importância de ações para prevenir o Aedes Aegypti

Com a proximidade do verão e das temporadas de chuvas, a secretaria de estado de saúde de Minas Gerais alerta para a importância da adoção de ações para prevenir e enfrentar o Aedes Aegypti. O mosquito que transmite o vírus da dengue também é capaz de transmitir outras doenças como a zika, a chikungunya e a febre amarela.

A participação de todos é fundamental para eliminação do mosquito e controle do número de casos dessas doenças