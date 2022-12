Moradores reclamam da falta de manutenção no bairro Jardim do Lago

O vereador José Ricardo Felisberto dos Reis procurou a equipe de jornalismo da ANTV para relatar a reclamação de moradores que o procuraram. Uma delas é no bairro Jardim do Lago.

A equipe de jornalismo da ANTV entrou em contato com a Prefeitura de Andradas, que vai enviar as demandas para o setor responsavel e nos encaminhar uma resposta.