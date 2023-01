Membros da Arquidiocese de Pouso Alegre falam sobre a despedida do Papa Emérito Bento XVI

O final do mês de dezembro foi marcado pela despedida do Papa Emérito Bento XVI. A saúde de Joseph Ratzinger estava debilitada nos últimos anos, com quadro considerado delicado. Religiosos de todo o mundo se manifestaram sobre o falecimento, inclusive membros da Arquidiocese de Pouso Alegre