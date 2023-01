Procon orienta pais durante a compra do material escolar

Janeiro chegou e muitos pais estão se organizando para matricular seus filhos e comprar o material pedido pelas instituições de ensino. No vai e vem do dia a dia, muitos se esquecem de verificar se a lista dos itens indicados pela escola está de acordo com o que permite a legislação ou acabam gastando mais por não pesquisarem os preços.