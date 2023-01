Vice-prefeito de Andradas é reconduzido a cargo no Crea-MG

O engenheiro civil João Luiz Magalhães Teixeira assume, pelo segundo ano, o cargo de vice-presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG). A posse foi na primeira plenária do ano, no dia 19 de janeiro de 2023, quando seu nome foi homologado pelos conselheiros. O engenheiro é presidente e engenheiro civil sênior da Heyfon Construtora Ltda, com sede no município de Andradas, onde João ocupa também o cargo de vice-prefeito.

Para este ano, ele ressalta que pretende continuar o trabalho de interiorização do Crea-MG, sempre próximo dos profissionais. “A expectativa é grande. Queremos mostrar a transparência e a eficiência da gestão”, pontua. Para ele, coordenar a realização do Congresso Estadual de Profissionais (CEP-MG) em seu primeiro mandato como vice-presidente foi uma oportunidade para conhecer ainda mais a realidade das cidades. “Pude rodar o estado todo, de norte a sul e de leste a oeste, ouvindo os anseios dos profissionais e trabalhando para a interiorização do Conselho. Também tive a oportunidade de representar o Crea-MG em diversos eventos e vi o quanto somos respeitados”, afirmou o engenheiro.

João Magalhães foi, por duas vezes, presidente da Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Andradas (Assea). No Crea-MG, cumpriu dois mandatos como inspetor-chefe. É conselheiro pelo Sindicato de Engenheiros no Estado de Minas Gerais (Senge-MG), em segundo mandato consecutivo, iniciado em 2018. Nascido em Ibitiúra de Minas, no sul do estado, João Luiz formou-se em engenharia na Unifenas em 1983. Tem MBA em Gestão Pública, com ênfase em Cidades Inteligentes, pela Universidade Norte do Paraná.

Diretoria – Composta por conselheiros regionais, a Diretoria do Crea-MG é um órgão executivo da estrutura básica. Ela auxilia a Presidência no desempenho de suas funções e decide sobre questões administrativas. Os diretores Administrativo e Financeiro; de Planejamento, Gestão e Tecnologia; Técnico e de Fiscalização; de Atendimento e Acervo; de Relações Institucionais, e de Recursos Humanos são eleitos pelo Plenário, em votação secreta. Já o vice-presidente é indicado pelo presidente e homologado pelo Plenário.



