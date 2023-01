Professores de geografia conhecem países da América do Sul de carro

Professores de geografia conhecem países da América do Sul de carro

Você já imaginou conhecer os países da América do Sul em um Ford Fiesta? Dois professores de geografia embarcaram nessa viagem de 5.880 quilômetros. Durante 15 dias passaram pela região Sul do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. O caminho foi repleto de novas experiências e boas histórias para contar. Vale a pena assistir o depoimento do casal Isabela Rossi e Guilherme Souza.