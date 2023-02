ANTV recebe prêmio de melhor meio de comunicação de Andradas

A 𝐀𝐍𝐓𝐕 foi eleita como 𝐦𝐞𝐥𝐡𝐨𝐫 𝐦𝐞𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐜̧𝐚̃𝐨 de Andradas do ano de 2022. A pesquisa é da Revista Andradas e Studio 46. Na noite da entrega do troféu a equipe foi representada pelo repórter João Rafael de Oliveira, cinegrafista Daniel Silva e editor de vídeo Esveraldo Rufino. Cerca de duas mil pessoas participaram da votação.

Além de exibir a programação no canal digital 𝟑𝟔.𝟏, a emissora também disponibiliza o conteúdo do Telejornal Integração no site www.tvandradas.com.br. Outras plataformas disponíveis são Instagram, Facebook, Youtube e Telemídia Tv, ou seja, o veículo de comunicação mais completo de Andradas.

Com um grupo formado por profissionais de comunicação capacitados, o jornalismo é desenvolvido com responsabilidade, apuração detalhada de todas as informações, criação de conteúdo próprio e valorização dos assuntos locais. Também exibe programas independentes e programação da TV Brasil.

A ANTV fica localiza na Rua Delfim Moreia, 531 A. Os telefones de contato são (35) 3731-1783 ou (35) 9 9731-9948.