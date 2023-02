Em 2023, os vereadores realizarão 22 sessões ordinárias de acordo com o calendário fixo. A 1ª Sessão Ordinária deste ano está marcada para o dia 7 de fevereiro.

As reuniões acontecem sempre às terças-feiras. Excepcionalmente na semana do Carnaval a reunião será realizada no dia 23, quinta-feira, após o feriado de aniversário de Andradas.