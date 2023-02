Festa de São Sebastião 2023 é encerrada com o tradicional leilão de gado

A Festa de São Sebastião 2023 foi oficialmente encerrada nesse domingo com o tradicional leilão de gado que aconteceu no Asilo São Vicente de Paulo, como nos anos anteriores o evento foi muito divertido , contou com apresentações musicais ao vivo e serviço de bar completo.