Alunos da Escola Edmundo Vieira iniciam a prática do projeto “Minha Escola na TV”

Alunos da Escola Edmundo Vieira iniciam a prática do projeto “Minha Escola na TV”

Projeto Minha Escola na TV. Alunos formandos da Escola Professor Edmundo Vieira estão aptos para desempenhar as funções de repórter e cinegrafista dentro da instituição de ensino em 2023. Eles que foram preparados pela equipe de profissionais da ANTV terão como missão fazer as reportagens da escola para serem exibidas no TJI e também nas redes sociais.