Depois das férias o Projeto Pró-Vida de Andradas volta com as aulas

Depois das férias escolares é hora de voltar a rotina, os alunos do Projeto Pró Vida de Andradas já estavam com saudades de praticar atividade física ao lado dos amigos. Todas as modalidades esportivas oferecidas estão com vagas disponíveis.