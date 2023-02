A Delegacia Regional de Polícia Civil em Poços de Caldas conta agora com um plantão digital. A iniciativa teve início em (6) de fevereiro desse ano. A delegada Maria Cecília enumerou as vantagens do novo sistema e esclareceu algumas informações falsas que estão sendo postadas em redes sociais. De acordo com a delegada o projeto faz parte de uma das iniciativas estratégicas da Polícia Civil que abrange todo o estado de Minas Gerais.