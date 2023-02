Homem acusado de roubo em joalheria é preso pela PM

No início da tarde desta terça-feira (14), por volta de 12h20, aconteceu o roubo de uma joalheria localizada na rua Major Pantaleão, no centro de Andradas. As câmeras de segurança filmaram o momento da fuga.

De posse das informações de que um dos envolvidos fugiu em um veículo pela rodovia SP 346 a polícia iniciou o rastreamento. Após cerco e bloqueio na entrada do município de Santo Antônio do Jardim, o autor foi detido. Em breve outras informações.

𝑉𝑖́𝑑𝑒𝑜 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑖𝑠 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑜 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑓𝑢𝑔𝑎 𝑎𝑝𝑜́𝑠 𝑜 𝑐𝑟𝑖𝑚𝑒.