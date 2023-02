Moradores do bairro da Rochela sofrem com a falta de energia elétrica

A falta de energia elétrica por cerca de três dias provocou transtornos aos moradores do bairro da Rochela, zona rural de Andradas.

Ainda de acordo com a nota a Cemig informou que devido às tempestades severas registradas no Sul de Minas no final de semana o número de atendimentos emergenciais está muito superior à média do período, em virtude de danos causados, principalmente, por árvores e outros objetos lançados sobre a rede elétrica. Os trabalhos de recomposição da rede, principalmente na área rural dos municípios, ficam prejudicados, também, pela dificuldade de deslocamento dos veículos da empresa, devido a trechos de rodovias interditados, queda de pontes, barreiras e áreas alagadas. A Cemig reitera que estão sendo envidados todos os esforços possíveis para o atendimento à população no menor tempo possível, observando-se os procedimentos indispensáveis para resguardar a segurança de todos, mesmo diante da situação grave e atípica causada pelas condições climáticas adversas na região