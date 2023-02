Homem de 34 anos morre após acidente na zona rural de Andradas

Na manhã desta quinta-feira (16) foi registrado um acidente na chácara Lagoa Dourada, no Bairro Jaguari. De acordo com informações de moradores o veículo Gol que vinha pela estrada que dá acesso a propriedade possivelmente perdeu o controle, caiu em um barranco e bater em uma árvore.

O Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados e constataram que, infelizmente, a vítima não resistiu e faleceu. A perícia técnica compareceu no local para investigar as causas do fato. O motorista era Ederson Luiz Ansani de 34 anos.

Nossos sentimentos aos familiares.