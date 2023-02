Crianças do Centro Municipal Nara Fávilla Pioli participam de carnaval

Crianças do Centro Municipal Nara Fávilla Pioli participam de carnaval

Folia de carnaval. Crianças do Centro Municipal de Educação Infantil, Nara Fávilla Pioli participam de uma festa a fantasia. Foi um dia muito divertido para elas com direito a brincadeiras e pintura no rosto.