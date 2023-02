Historiador e escritor Sebastião Roberto de Campos recebe o prêmio Amigo do Patrimônio

Um dos responsáveis pelo registro dos acontecimentos importantes em Andradas é o historiador Sebastião Roberto de Campos. Desde que iniciou a carreira, reúne milhares de documentos, uma história de amor por Andradas, com livros, artigos, crônicas que ajudam os mais jovens a olhar para o passando pensando no futuro. Nesta quarta-feira durante as comemorações de aniversário de Andradas ele recebeu uma homenagem de Amigo do Patrimônio