Ladrões furtam fios de empresas de comunicação na Serra do Caracol

Desde a noite desta quinta-feira (23) as tvs abertas estão fora do ar por motivo de serem alvos mais uma vez de ladrões. Eles vão em busca de cabos de cobre e baterias, destroem as caixas dos relógios de energia e invadem as instalações quebrando cadeados e portas. As informação são de que desta vez os bandidos derrubaram o poste de energia onde estava o transformador com o uso de um machado.

Até o momento não há informações dos danos causados. As empresas de telefonia também foram atingidas e ficaram sem sinal. Nos últimos meses esta é a terceira vez que a torre é alvo de bandidos.

