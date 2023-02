Saco com ossos é encontrado atrás de capela no Cemitério do Campestrinho

No dia 22 de fevereiro moradores do Distrito do Campestrinho entraram em contato com o setor municipal de obras para relatar uma situação de mau cheiro nas proximidades do cemitério.

De acordo com o boletim de ocorrências, um saco preto com ossos humanos foi encontrado atrás da capela. A perícia compareceu para os trabalhos iniciais. Os funcionários foram orientados a acionar o serviço funerário e encaminhar a ossada para o IML de Poços de Caldas.

A Prefeitura de Andradas está tomando todas as providências com relação a este caso.



NOTA DA PREFEITURA DE ANDRADAS

A Secretaria Municipal de Governo, Segurança Pública e Defesa do Cidadão, comunica que está apurando o ocorrido e tão logo ocorra o encerramento da investigação policial, também em curso, adotará as providências cabíveis ao caso.