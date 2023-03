Base do Samu de Andradas agora está localizada em novo endereço

A Base do Serviço de atendimento móvel de urgência de Andradas está localizada em novo endereço, funciona agora na antiga sede do CAPS. O local é amplo e atende todas as exigências estabelecidas pelo Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária e oferece ainda mais comodidade aos colaboradores.