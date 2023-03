A história da Balbina Lopes Bragança personalidade importante em Andradas no passado

Andradas é uma cidade rica não só pelos produtos e atrativos que oferece mas também pela população que aqui reside, povo hospitaleiro que ama a terra natal, legado dos antepassados que fizeram a sua história. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da Balbina Lopes Bragança, personalidade importante que foi homenageada com seu nome em uma rua no centro da cidade. Para isso contamos com a ajuda do ator e escritor José Constantino Faquieri que possui um acervo riquíssimo de fotos e documentos de quando Andradas ainda era chamada de Caracol.