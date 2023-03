Câmara de vereadores realiza homenagem para mulheres no dia 8 de março

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Câmara realizará, no dia 8 de março, Sessão Solene para homenagear mulheres da comunidade andradense. Cada vereador indicou dois nomes, com isso, serão 18 homenageadas. A solenidade está prevista na Resolução 128/2013 que institui o Mês da Mulher Andradense a ser comemorado em Março.

A Sessão acontece no dia 8 de março, às 19 horas, com transmissão, ao vivo, pelo Canal da Câmara no Youtube.