Copa Andradas de Futebol de Campo Máster 2023 terá início neste domingo, 12 de março

A partir do próximo domingo, 12 de março, a Prefeitura de Andradas estará promovendo a Copa Andradas de Futebol de Campo Máster – Taça Getúlio Gonçalves Ramos (Tê). No total, quatro equipes estarão se enfrentando e disputando o título do torneio, sendo três de Andradas e uma de Poços de Caldas.

Os times participantes são: Máster Andradas, Máster Icasa, Máster Rigoni e Madeireira Edinho (Poços de Caldas). Todos os jogos serão disputados no Estádio Municipal JK.

Confira a tabela, que foi alterada, por conta do adiamento da 1ª rodada por conta das chuvas:

12 de março:

08h00 – Máster Icasa X Máster Rigoni

10h00 – Madeireira Edinho X Máster Andradas

19 de março:

08h00 – Máster Andradas X Máster Rigoni

10h00 – Máster Icasa X Madeireira Edinho

26 de março:

08h00 – Máster Andradas X Máster Icasa

10h00 – Madeireira Edinho X Máster Rigoni

02 de abril – Final

08h00 – Amistoso Equipes Categoria de Base

09h00 – 1º Colocado X 2º Colocado – Final

11h00 – Cerimônia de Premiação