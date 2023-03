Prefeitura de Andradas promove evento para o Dia Internacional da Mulher

A Prefeitura de Andradas está organizando um evento no dia 13 de março, alusivo ao Dia Internacional da Mulher. A programação é bastante diversificada e será realizada no Pavilhão do Vinho, das 10 às 16 horas.

Confira as atrações:

✅ Aulão de Educação Física e Dança;

✅ Salão de Beleza Gratuito;

✅ Coleta de Currículos e Vagas de Emprego;

✅ Inscrição em cursos Gratuitos;

✅ Brinquedos para as crianças;

✅ Desfile de moda com as alunas do curso de Corte e Costura;

✅ Palestra sobre o Direito da Mulher e Empoderamento Feminino;

✅ Feira de Artesanato;

✅ Orientações da Assistência Social e Forças de Segurança (PM, PC e GM),

✅ Café da tarde.

Haverá transporte gratuito para as moradoras dos bairros da Gramínea, Campestrinho, Horto Florestal, Rio Negro e Leandro Previato.